Mercato - PSG : Le feuilleton Bernardo Silva repart de plus belle

Publié le 24 octobre 2022 à 19h10

Thomas Bourseau

Bernardo Silva a été le rêve de Luis Campos pendant tout l’été, au point qu’une offre de transfert a été formulée à Manchester City, sans succès. De son côté, Silva semblerait être prêt à quitter le club mancunien à la prochaine intersaison.

Au cours du dernier mercato estival, le nom de Bernardo Silva est revenu avec insistance du côté du PSG. Le10sport.com vous révélait même un intérêt de Luis Campos qui faisait de lui sa recrue rêvée. Sous l’impulsion du conseiller football du PSG, une offre de 80M€ a été proposée à Manchester City, sans succès, puisqu’elle a été repoussée.

Le PSG et City prêts à revenir à la charge pour Bernardo Silva

De quoi permettre au FC Barcelone de se donner le temps de revenir à la charge. Désireux de recruter Bernardo Silva, à l’instar du PSG, le Barça songerait toujours au milieu offensif de Manchester City d’après les informations dernièrement divulguées par ESPN .

Bernardo Silva n’aurait pas donné sa parole à City pour rester plus d’une saison