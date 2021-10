Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone veut semer le bazar dans le dossier Mbappé !

Publié le 24 octobre 2021 à 0h15 par D.M.

A en croire la presse espagnole, le FC Barcelone aurait coché le nom de Kylian Mbappé. Un intérêt qui ne fait pas les affaires du Real Madrid, en pole dans ce dossier.

Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid rêve de mettre la main sur Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en prochain avec le PSG et désireux de rejoindre la formation merengue lors du dernier mercato estival. Mais de manière plus surprenante, la presse espagnole a également évoqué un intérêt du FC Barcelone. Selon les informations d’ As , l’équipe catalane, malgré ses difficultés, voudrait recruter Mbappé et serait prête à lui offrir une prime à la signature de 90M€.

Le Barça prêt à jouer les trouble-fêtes ?