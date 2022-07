Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone se mobilise pour le retour de Messi

Publié le 31 juillet 2022 à 02h00 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin 2023, Lionel Messi est concentré sur sa saison avec le PSG ainsi que sur la Coupe du monde au Qatar qui se profile en fin de saison. Néanmoins, très rapidement la question de son avenir va se poser compte tenu de l'échéance de son bail. Et à Barcelone, on attend l'Argentin de pied ferme

Dans quelques mois, l'avenir de Lionel Messi risque de grandement faire parler. Et pour cause, le contrat de l'international argentin prend fin en 2023 ce qui laisse une ouverture pour un départ libre dans un an. Et depuis quelques jours, une hypothèse prend de l'ampleur à savoir un retour au FC Barcelone. En effet, Xavi et Joan Laporta multiplient les sorties afin d'évoquer cette possibilité et clairement, le coach du Barça serait très heureux s'il était rejoint par son ancien coéquipier.

Xavi rêve du retour de Messi

« Un retour de Messi au Barça ? Maintenant qu'il a un contrat, c'est une utopie, concentrons-nous sur cette année. Évidemment, j'aimerais que l’aventure de Leo au Barça ne se termine pas comme elle l’a été et qu'il ait une dernière chance de faire ses adieux comme le meilleur de l'histoire. Bien sûr que j'aimerais ça, oui, j'aimerais que ça arrive, mais il a un contrat. J'aimerais que le temps de Messi au Barça ne soit pas terminé. Je pense qu'il mérite une seconde chance. Je l'espère. Si la question est : est-ce que j'aimerais qu'il revienne ? La réponse est oui. C'est une idée pour l'avenir que le club a, mais pas pour cette saison », assurait Xavi en conférence de presse.

Mercato - PSG : C'est confirmé, le Barça a un plan pour Lionel Messi https://t.co/fuj0OkMaTF pic.twitter.com/Sx1TT0r18B — le10sport (@le10sport) July 30, 2022

Laporta va tout faire pour rapatrier Messi au Barça

Et Joan Laporta semble clairement envisager l'idée d'un retour de Lionel Messi comme il l'explique à CBS Sports. « J'ai fait ce que j'avais à faire afin de placer l'institution au-dessus du meilleur joueur de notre histoire. Je connais Messi depuis qu'il est enfant et j'aime Leo. J'ai une dette morale envers Messi. C'est le meilleur joueur de notre histoire et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse vivre la meilleure fin de sa carrière sous le maillot du Barça. J'aimerais le faire revenir. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver. Je pense que Messi a été le joueur le plus important de notre histoire. Pendant une longue période de succès, il a été le leader. C'est lui qui a enthousiasmé nos supporters. Nous ferons de notre mieux pour que Messi termine sa carrière à Barcelone et soit applaudi par tout le monde », assure le président du Barça avant d'en rajouter une couche.

«Nous ferons de notre mieux pour lui donner la fin qu'il mérite»