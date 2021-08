Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos ironise sur l'arrivée de Lionel Messi !

Publié le 12 août 2021 à 10h10 par La rédaction

Après l’arrivée de Lionel Messi au PSG, les messages de bienvenue se sont succédés. Sergio Ramos, grand rival de la Pulga, n’a pas échappé à la règle.

Si le PSG est habitué à réaliser des recrutements XXL, celui-ci n’a pour le moment aucun équivalent. Pour 0€, Leonardo a ramené Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi. Pour les deux derniers, la prouesse est encore plus grande car ils étaient fidèles au championnat espagnol depuis près de 20 ans. Recruter sur la même période les capitaines du Real Madrid et du FC Barcelone, c’est du jamais vu. Arrivé en premier dans la capitale, Sergio Ramos a tenu à accueillir Lionel Messi de la meilleure des manières, malgré toutes les rivalités qu’on leur connaît.

« Qui aurait pu nous le dire, n'est-ce pas Leo Messi ? »