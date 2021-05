Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Dybala prend une nouvelle direction !

Publié le 1 juin 2021 à 1h45 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Paulo Dybala tarde à prolonger et pourrait bien être vendu cet été.

C’est l’un des feuilletons récurrents, du côté de Turin. Voilà plus d’un an qu’une prolongation de Paulo Dybala est évoquée, mais aucun accord ne semble être en vue. Ainsi, cette situation n’a pas tardé à attirer l’attention du Paris Saint-Germain, de Chelsea, du FC Barcelone ou encore de Tottenham. En ce qui concerne le PSG, un possible échange avec Mauro Icardi a plusieurs fois été évoqué par la presse italienne, puisque l’attaquant parisien plait beaucoup à la Juve.

Allegri réclame la prolongation de Dybala