Mercato - PSG : Le départ de Messi déjà bouclé ? La réponse

Publié le 7 octobre 2022 à 02h15

Guillaume de Saint Sauveur

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi suscite déjà beaucoup d’interrogations quant à son avenir étant donné que le FC Barcelone rêverait de le rapatrier à cette échéance. Mais l’entourage de l’attaquant argentin met les choses au clair et assure qu’aucune offre n’a été formulée à ce jour le concernant.

« Je connais Messi depuis qu'il est enfant et j'aime Leo. Je me sens en dette morale envers Messi. C'est le meilleur joueur de notre histoire et je ferai de mon mieux pour qu'il puisse avoir la meilleure fin de sa carrière avec un maillot du Barça », avait confié cet été Joan Laporta, le président du FC Barcelone, affichant donc son envie de rapatrier Lionel Messi en provenance du PSG.

Mercato - PSG : Après la bombe lâchée sur Messi, Al-Khelaïfi prépare sa riposte https://t.co/cggHQez0qQ pic.twitter.com/l1SH6Tl0Gp — le10sport (@le10sport) October 6, 2022

Le PSG fait tout pour le prolonger

De son côté, Luis Campos n’entend pas laisser filer aussi facilement Messi qui retrouve un gros niveau cette saison au PSG, et le conseiller sportif du club de la capitale prévoit de lui proposer au plus vite une offre de prolongation pour éviter de le voir partir libre en fin de saison. En attendant, cela semble très calme pour le numéro 30 du PSG.

Aucune offre formulée à Messi