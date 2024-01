Mercato - PSG : Le départ de Mbappé annoncé en direct ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n’a visiblement toujours pas tranché pour son avenir. Cependant, pour Didier Roustan, le temps est probablement venu pour l’attaquant français de quitter le PSG et de rejoindre le Real Madrid l’été prochain où il pourrait démarrer une nouvelle grande étape de sa carrière après sept saisons à Paris.

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours au cœur de toutes les discussions. Il faut dire que le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain ce qui lui permet de partir libre s'il le souhaite. Et pour Didier Roustan, c'est d'ailleurs la meilleure solution.

«C'est dans l'intérêt de Mbappé de partir»

« C'est dans l'intérêt de Mbappé de partir. Et je me demande même si ce n'est pas l'intérêt du PSG également. Il y a en effet une certaine lassitude autour de lui par rapport à son caractère, ses caprices », confie le journaliste sur le plateau de L’EQUIPE du Soir , avant d’aller encore un peu plus loin.

«Cette histoire de feuilleton, les gens commencent à s'en lasser»