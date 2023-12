Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé est accepté !

Axel Cornic

Ce 1er janvier va sans aucun doute nous plonger dans le vif du feuilleton autour l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois. Un sujet important, mais qui ne semble plus vraiment obséder le Paris Saint-Germain, qui avait tout de même essayé de se débarrasser de lui l’été dernier devant son annonce de ne pas activer l’année en option présente dans l’accord passé en 2022.

Que va-t-il se passer avec Kylian Mbappé ? C’est la question que tout le monde se pose depuis le mois de juillet dernier et la petite bombe lâchée par l’attaquant du PSG sur son avenir. A l’époque, la réponse avait été très dure avec une mise à l’écart, mais finalement les choses sont rentrées dans l’ordre... et une nouvelle prolongation semble désormais possible.

Pas de panique au PSG

C’est en tout cas ce qu’on penserait au sein du PSG ! L’Equipe décrit en effet ce samedi une direction parisienne assez apaisée concernant l’avenir de Mbappé, un sujet pourtant épineux. La confiance serait au rendez-vous et aucune pression ne serait mise sur le joueur et son entourage, qui ont donc tout le temps de prendre une décision.

Le départ de Mbappé, plus une catastrophe ?