Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de théâtre se confirme pour ce transfert

Publié le 1 octobre 2022 à 11h15 par Arnaud De Kanel

Ciblé par le PSG en vue d'un éventuel retour dans le club de la capitale, Christopher Nkunku s'en éloigne de plus en plus. Il se dirigerait plutôt vers la capitale londonienne où il aurait déjà passé des examens médicaux avec Chelsea. De plus, l'attaquant des Bleus privilégie un transfert en Premier League.

Pour Luis Campos, cela semble mal embarqué dans le dossier Christopher Nkunku. L'attaquant de Leipzig s'éloigne d'un retour au PSG et se rapproche d'un transfert à Chelsea. Le club londonien aurait une certaine longueur d'avance dans le dossier.

Premiers tests médicaux pour Nkunku avec Chelsea ?

Christopher Nkunku se rapproche à grands pas de Chelsea. Il aurait même passé des premiers examens avec les Blues comme le rapporte Sport BILD . Néanmoins, il ne s'agirait pas d'une visite médicale pour conclure le transfert mais bien de tests afin de renouveler son contrat d'assurance selon RMC Sport et Foot Mercato.

Un accord de principe déjà trouvé ?