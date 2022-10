Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le contrat historique de Kylian Mbappé est-il choquant ?

Publié le 26 octobre 2022 à 08h00

Arthur Montagne

Quelques mois après sa prolongation de contrat au PSG, les chiffres du bail de Kylian Mbappé commencent à circuler. Et ils sont assez hallucinants puisque l'attaquant français a tout simplement signé le plus gros contrat de l'histoire du sport avec 630M€ bruts sur trois ans. Ce montant est-il choquant ?

Après un très long feuilleton concernant son avenir, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son contrat qui arrivait à son terme le 30 juin dernier. L'attaquant français a donc repoussé les avances du Real Madrid alors que tout laissait penser qu'il signerait au sein du club merengue libre. Néanmoins, le PSG a réussi à inverser la tendance en offrant un contrat légendaire à son attaquant.

Les chiffres fous du contrat de Mbappé

En effet, Le Parisien a dévoilé les chiffres fous du contrat signé par Kylian Mbappé en mai dernier. S'il honore les trois années de son bail, l'attaquant du PSG touchera 630M€ bruts par le biais de trois volets différents. Le premier concerne évidemment le salaire, estimé à 72M€ bruts par an. Ensuite, l'international français a signé deux primes différentes. La première est une prime à la signature avoisinant les 180M€, payable en trois fois. Comme révélé par le10sport.com, le premier versement n'a pas été honoré par le PSG. Enfin, une prime de fidélité a également été signée par Kylian Mbappé qui pourrait récupérer 240M€, là aussi en trois fois. A chaque fin de mercato d'été, l'ancien Monégasque touchera donc un joli chèque s'il reste au PSG. En septembre, il a déjà récupéré 70M€ et pourra également empocher 80M€ dans un an puis 90M€ en 2023.

170M€ dans les caisses de l'Etat

Des chiffres qui donnent le tournis et font évidemment réagir, mais Le Parisien rappelle que qu'il s'agit de montants bruts et qui seront donc soumis aux règles fiscales française. Et cela va donc rapporter gros à l'Etat. En effet, entre les cotisations salariales et sociales, le PSG va verser donc 80M€ aux organismes sociaux, tels que Pôle Emploi et la Sécurité sociale. Mais ce n'est pas tout puisque Kylian Mbappé est également soumis à l'impôt sur le revenu comme n'importe quel salarié français. Le pourcentage d'imposition est de 49%, comme pour tous les revenus supérieurs à 160 000€, ce qui permet au fisc de récupérer 90M€ directement sur le salaire de l'international français. Autrement dit, uniquement avec Kylian Mbappé, l'Etat récupère 170M€ par an.

Le gouvernement se frotte les mains