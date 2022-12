Mercato - PSG : Le clan Neymar tente un transfert inattendu avec Campos

La rédaction

La deuxième moitié de saison du PSG va être rythmée par la Ligue des champions, grand objectif du club la capitale. Pour être encore plus compétitif, Luis Campos resterait à l'affût en vue du mercato hivernal, n'excluant pas la venue d'un joueur disponible en prêt ou à un prix abordable. L'ancien monégasque Yannick Ferreira Carrasco aurait notamment été suggéré par Pini Zahavi.

Pour Pini Zahavi, le marché des transferts n'a plus de secret. À 79 ans, il est un des agents les plus influents du football et avait notamment largement contribué à la signature de Neymar au PSG en 2017. Ce dernier aurait récemment soufflé l'idée de recruter son joueur Yannick Ferreira Carrasco à Luis Campos, désireux de renforcer le secteur offensif parisien.

Yannick Ferreira Carrasco suggéré à Luis Campos

Si le PSG est régulièrement positionné sur des dossiers XXL avec des montants mirobolants, Luis Campos souhaiterait recruter à moindre prix cet hiver, si recrutement il y a, notamment pour renforcer le secteur offensif parisien. Ce dernier est ultra dépendant de la MNM et Christophe Galtier souhaiterait pouvoir s'appuyer sur plus d'éléments offensifs. Selon les informations de Media Foot , Pini Zahavi aurait suggéré au PSG de recruter Yannick Ferreira Carrasco, en difficulté à l'Atletico Madrid et auteur d'une Coupe du monde décevante avec les Diables Rouges.

Mercato - PSG : Le Qatar a dégainé une offre stratosphérique https://t.co/QTWNAo7zHX pic.twitter.com/zXA77v2cPQ — le10sport (@le10sport) December 26, 2022

Une solution à moindres frais