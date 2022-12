Mercato - PSG : Courtisé par Campos, un ancien de l’OM va être fixé

Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos aurait une belle carte à jouer avec un ancien de l’OM, à savoir William Saliba d’après la presse anglaise. Pour autant, le Paris Saint-Germain pourrait manquer le coche avec Saliba. Explications.

Et si Luis Campos faisait une partie de son mercato du côté d’Arsenal ? Leader de Premier League, le club londonien dispose de quelques pépites évoluant sous les ordres de Mikel Arteta dont Gabriel Martinelli que Neymar et le président Nasser Al-Khelaïfi souhaiteraient voir signer en faveur du PSG selon Média Foot. Pourtant, l’international brésilien devrait snober son compatriote pour apposer sa signature sur un contrat longue durée à Arsenal d’après Fabrizio Romano.

William Saliba est courtisé par le PSG, et apprécierait le projet

Même issue pour William Saliba ? Pour The Football Terrace , Ben Jacobs révélait courant octobre que le PSG aurait fait savoir à l’international français et ancien joueur de l’OM que la porte du Paris Saint-Germain lui était ouverte s’il était incertain de vouloir prolonger son contrat à Arsenal qui court jusqu’en juin 2024.

Saliba, dossier prioritaire à Arsenal pour une prolongation