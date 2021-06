Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Marquinhos donne le ton pour la suite !

Publié le 16 juin 2021 à 5h45 par Th.B.

Engagé avec le PSG jusqu’en juin 2024, Marquinhos pourrait raccrocher les crampons au sein du club de la capitale avant de devenir entraîneur.

Apportant entière satisfaction au PSG, Marquinhos qui en est devenu le capitaine suite au départ de Thiago Silva l’été dernier, a été prolongé jusqu’en juin 2024 au cours de l’année 2020. Arrivé en 2013, le Brésilien pourrait donc boucler sa 11ème année au PSG s’il venait à honorer son contrat jusqu’à son terme. Cependant, il ne faudrait pas croire que l’aventure parisienne de Marquinhos devrait obligatoirement s’arrêter en 2024.

Une retraite au PSG et une reconversion en tant qu’entraîneur ?