Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le chantier à 100M€ de Leonardo facilité par l’Arabie Saoudite ?

Publié le 3 janvier 2022 à 16h15 par T.M.

Cet hiver, Leonardo veut dégraisser au PSG et il pourrait notamment avoir une occasion à saisir avec Idrissa Gueye.

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait été très actif dans le sens des arrivées, moins en revanche pour ce qui est des départs. Pourtant, Leonardo avait des objectifs à remplir concernant les rentrées d’argent. Désormais, le directeur sportif du PSG voudrait se rattraper dans les semaines et mois à venir. Comme cela a été évoqué, l’objectif serait de récupérer près de 100M€. Pour cela, le club de la capitale espère se séparer de certains de ses indésirables à l’instar de Mauro Icardi, Leandro Paredes ou encore Julian Draxler. Mais d’autres propositions pourraient arriver pour des joueurs plus importants aux yeux de Mauricio Pochettino.

Newcastle revient pour Gueye !