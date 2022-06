Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Le Bayern lâche une réponse claire pour l’avenir de Lewandowski

Publié le 22 juin 2022 à 17h30 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin 2023, Robert Lewandowski nourrirait des envies de départ cet été. Cela n’a évidemment pas échappé à plusieurs clubs européens comme le PSG ou encore le FC Barcelone. Le club catalan souhaiterait d’ailleurs boucler le dossier assez rapidement pour que le Polonais soit disponible à la pré-saison. Mais le Bayern Munich ne l’entend visiblement pas de cette oreille.

À 33 ans, Robert Lewandowski voit la fin de sa carrière arriver à grands pas. De ce fait, le Polonais souhaiterait avoir un dernier défi au plus haut niveau. En fin de contrat en juin 2023, le joueur voudrait donc quitter le Bayern Munich après sept ans de bons et loyaux services. La situation de Robert Lewandowski n’a évidemment pas échappé à plusieurs clubs, comme le PSG ou encore le FC Barcelone, qui aimeraient s’attacher ses services lors du mercato estival. Et à en croire la presse espagnole, le club catalan serait le mieux placé dans le dossier.

Robert Lewandowski deal. Bayern director Salihamidzic: “Our position is clear: Robert has a contract until the summer of 2023”, tells Bild. 🚨 #FCBayern“New bid from Barcelona? I'm not thinking about that. I'm expecting to see Robert in training at Säbener Straße on July 12”. pic.twitter.com/AGhGGEnDqS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2022

Le Barça est en pole pour Lewandowski...

En effet, Robert Lewandowski n’aurait qu’une seule destination en tête selon les informations de Mundo Deportivo . Le Polonais voudrait rejoindre le FC Barcelone cet été malgré les convoitises du PSG et de Chelsea. De son côté, la formation blaugrana serait plus à même de financier l’opération suite à l’activation des leviers économiques et disposerait même d’un accord avec Robert Lewandowski. Xavi, lui, espérerait pouvoir compter sur l’attaquant de 33 ans lors de la tournée américaine qui se déroulera du 16 au 31 juillet prochain tandis Robert Lewandowski ne voudrait pas faire la pré-saison au Bayern Munich et ne s’imaginerait même pas revenir en Bavière. Il ne manquerait plus qu’un terrain d’entente à trouver avec le champion d’Allemagne. Mais ce ne sera visiblement pas simple.

Mais le Bayern n’a pas l’intention de lâcher l’affaire