Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça reçoit une grande nouvelle pour Di Maria !

Publié le 7 juin 2022 à 19h10 par Thomas Bourseau

Bien qu’il soit amené à signer en faveur de la Juventus depuis son départ du PSG, Angel Di Maria pourrait finalement ne pas s’installer à Turin, mais plutôt à Barcelone. D’ailleurs, l’optimisme à la Juventus ne serait plus optimal en ce qui concerne la signature de Di Maria à l’instant T.

Contrairement à la saison passée, le PSG n’a pas pris la décision d’une nouvelle fois prolonger le contrat d’Angel Di Maria. Ce qui a engendré le départ de l’ex-numéro 11 du PSG en tant qu’agent libre. Et alors qu’une arrivée à la Juventus semblait être en bonne voie, la donne aurait changé. Ces derniers jours, l’international argentin qui aurait été dans le viseur du FC Barcelone en 2017 et en 2018, serait cette fois-ci surveillé par l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta depuis le mois de mars 2021. D’ailleurs, selon Relevo et TyC Sports , Di Maria ne serait pas emballé par l’idée de signer le contrat de deux saisons proposées par la Juventus, ayant pour but de retrouver le championnat argentin dès l’été 2023.

#Juventus-#DiMaria: increasingly negative feelings. The bianconeri want a quick response and do not intend to wait too long for Fideo's decision 📉🇦🇷 @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 7, 2022

Le pessimisme gagnerait la Juventus pour Di Maria !