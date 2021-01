Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prêt à tenter un coup de folie avec Mbappé ?

Publié le 3 janvier 2021 à 11h15 par D.M.

Candidat à la présidence, Emili Rousaud a été interrogé sur son projet et notamment sur une possible arrivée de Kylian Mbappé au FC Barcelone.

Le FC Barcelone est à un tournant. Le 24 janvier prochain doivent se tenir les élections présidentielles, alors que la situation financière et sportive inquiète de nombreux socios. Les candidats enchainent les prises de parole afin de présenter leur projet. C’est notamment le cas d’Emili Rousaud qui milite pour le retour de Neymar, mais aussi pour le transfert de Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG. « Il est évident que le nom de Mbappé devait sortir, c'est un nom qui a été mis sur la table lorsque Neymar est parti. C'était sur la table des dirigeants et du directeur sportif, il a été décidé que Dembélé était plus nécessaire que Mbappé. Si nous sommes à tête du club, le nom de Mbappé sera de nouveau mis sur la table, et nous avons déjà pris des contacts. Nous serons là » avait-il déclaré il y a quelques jours à Mundo Deportivo .

« Les prix du marché auxquels les acteurs évoluent aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a deux ans »