Mercato - PSG : La succession de Mbappé plombée par le FC Barcelone ?

Publié le 12 novembre 2021 à 16h15 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Karim Adeyemi dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, le FC Barcelone serait lui-aussi vivement intéressé par le joueur du RB Salzbourg.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé se dirige tout droit vers un départ du PSG à cette date dans la mesure où il ne semble toujours pas ouvrir la porte à une prolongation. Ainsi, la direction parisienne n’a d’autre choix que de se pencher sur sa succession, et c’est dans cette optique que le nom de Karim Adeyemi s’est retrouvé associé au PSG ces dernières semaines. Seulement voilà, Paris est loin d’être le seul club cité sur les traces du joueur du RB Salzbourg, et c’est visiblement le FC Barcelone qui pourrait finir par dégainer une offre.

Une rencontre a déjà eu lieu entre le Barça et le clan Adeyemi