Mercato - PSG : Le Barça n’est plus une menace pour cette star mondiale !

Bien que le FC Barcelone semblerait être prêt à contrecarrer les plans du PSG avec Mohamed Salah, le club culé n’aurait pas la marge de manœuvre suffisante pour boucler cette opération.

Et si Kylian Mbappé finissait bel et bien par quitter le PSG par le biais de son éventuel futur d’agent libre à l’intersaison ? Malgré le forcing de ses proches, l’attaquant du Paris Saint-Germain ne prévoirait pas de prolonger son contrat au sein du club de la capitale et aurait la ferme intention de signer en faveur du Real Madrid selon Sky Sports. Afin de le remplacer, le PSG songerait toujours à Mohamed Salah d’après The Athletic. D’autant plus que le principal intéressé a dernièrement affirmé que les discussions avec Liverpool pour le renouvellement de son contrat courant jusqu’en juin 2023 n’avanceraient guère. « Suis-je convaincu que je vais prolonger mon contrat à Liverpool ? Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Mais j'ai déjà dit plusieurs fois ce que je voulais. Mais encore une fois, je ne peux pas vraiment approfondir la situation de mon contrat maintenant parce que c'est une situation très sensible et l'équipe a besoin de gagner. Je ne peux pas aller aux nouvelles et parler de mon contrat ».

