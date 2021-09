Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça en rajoute une couche sur le départ de Messi !

Publié le 18 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Invité à commenter le départ de Lionel Messi, le vice-président économique du FC Barcelone, Eduard Romeu, assure que c'était inévitable.

« Ce n'était pas une décision économique (...) Laporta m'a même appelé deux fois pour accélérer l'accord sur le CVC parce que Messi devenait nerveux ». Il y a quelques jours, Javier Tebas lâchait une petite bombe en assurant que le départ de Lionel Messi du FC Barcelone pour le PSG n'était pas dû à des raisons économiques. Mais du côté du Barça on affirme le contraire. Eduard Romeu, vice-président économique du club catalan, donne effectivement sa version des faits.

«Nous avons hérité d'une situation catastrophique et en voici les conséquences»