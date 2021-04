Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Kylian Mbappé directement influencé… par Zinedine Zidane ?

Publié le 24 avril 2021 à 1h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé est cité sur les tablettes du Real Madrid, Florentino Pérez serait pleinement conscient que Zinedine Zidane aura un rôle décisif dans le dossier.

Arrivé au PSG en 2017 et sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, Kylian Mbappé est à la croisée des chemins au sein du club de sa ville natale. En effet, ce dernier aimerait le prolonger, mais il pourrait être contraint de le vendre cet été s’il ne renouvelle pas son bail d’ici-là. Et pour cause, le conserver dans cette situation signifierait prendre le risque de le voir partir librement un an plus tard, chose qui serait dramatique pour le PSG aussi bien financièrement qu’en matière d’image. Ainsi, si Kylian Mbappé ne prolonge pas, Paris pourrait alors le mettre en vente, et le Real Madrid n’aurait clairement pas l’intention de passer à côté de cette opportunité pour enrôler celui qu’il courtise depuis maintenant de nombreuses années.

Kylian Mbappé et Zinedine Zidane échangeraient régulièrement par message