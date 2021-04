Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce double discours sur l’avenir de Zidane…

Publié le 23 avril 2021 à 23h30 par La rédaction

S’il prétend officiellement que Zidane restera sur le banc de touche du Real, l’attitude du président Florentino Pérez s’avère pour le moins ambigüe sur le sujet. Explication.

Alors que l’avenir de Zidane à la tête du Real Madrid est depuis plusieurs mois en suspens, alors que sa relation avec le coach français est souvent décrite comme tendue, Florentino Pérez s’est montré très élogieux et rassurant sur l’avenir du technicien français dans un entretien accordé à la Cadena Ser : « En conférence de presse, vous êtes très lourds. Il a assez de patience. Il fait cette tête de "voyons si ce sera bientôt fini", c'est un martyre. Vous lui posez les mêmes questions. Comment pouvons-nous dire que nous allons continuer ? S'il a un contrat et moi aussi. C'est une légende. Un jour, il partira et s'il part, il doit partir comme une légende. Il décidera ou nous déciderons tous les deux, mais il ne se réveillera pas le matin en se disant qu'il a été licencié ».

Une provocation à l’intention de Zidane