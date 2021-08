Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Keylor Navas déjà scellé ?

Publié le 24 août 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que le PSG a décidé de sauter sur l'opportunité qui s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma, cela en dit sur l'avenir de Keylor Navas comme l'explique Habib Beye.

Cet été, le PSG n'a pas voulu laisser filer l'opportunité de recruter Gianluigi Donnarumma dont le contrat arrivait à son terme à l'AC Milan. Un choix qui rend la tâche de Mauricio Pochettino compliquée puisqu'il va devoir trancher entre le meilleur joueur de l'Euro et Keylor Navas. Donnarumma se montrait toutefois rassurant concernant sa concurrence avec le Costaricien : « Il y a toujours de la concurrence dans les grandes équipes, il n’y aura aucun problème. C’est une personne exceptionnelle, on est amis, il n’y aura aucun problème . » Cependant, Habib Beye pense toujours que l'arrivée de l'Italien scelle l'avenir de Keylor Navas à court terme.

«Je le vois condamné même si je le vois meilleur»