Mercato - PSG : L'avenir de cette piste à 70M€ dictée par... Lautaro Martinez ?

Publié le 29 mars 2020 à 10h45 par A.D.

Pour assurer la succession de Thiago Silva, Leonardo songerait à Milan Skriniar. Toutefois, l’Inter aurait certaines conditions pour l’avenir du Slovaque.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Thiago Silva serait de plus en plus proche de quitter le PSG. Pour le remplacer, Leonardo songerait à Kalidou Koulibaly. Toutefois, le défenseur du Napoli ne serait pas la seule cible du directeur sportif du PSG. Comme révélé par Foot Mercato il y a quelques jours, l'ancien du Milan AC aurait également coché le nom de Milan Skriniar pour la succession de son capitaine Thiago Silva. Et l'avenir du défenseur slovaque dépendrait d'une autre pensionnaire de l'Inter : Lautaro Martinez.

Un bon de sortie accordé à Lautaro ou Skriniar ?