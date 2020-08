Foot - Mercato - PSG

Mercato : L’avenir de Cavani totalement relancé ?

Publié le 18 août 2020 à 0h45 par La rédaction

Parti à la fin de sont contrat avec le Paris-Saint Germain, Edinson Cavani ne sait pas encore dans quel club il jouera la saison prochaine. Mais les propositions ne manquent pas...

Après sept années passés au club, Edinson Cavani a quitté le PSG sans même terminer la Ligue des Champions. L’Uruguayen est donc totalement libre et cherche un club pour la saison prochaine. Ces derniers temps, l’avenir d’Edinson Cavani semblait se dessiner au Portugal du côté du Benfica Lisbonne. Le nouveau coach, Jorge Jesus, aurait en effet fait de Cavani une priorité de son mercato estival. Même l'ancien du PSG a confirmé cette piste. « Il y a eu des rencontres avec Benfica et d'autres clubs. Mais rien n'est encore défini, donc je ne peux pas dire qu'il y a un accord de trouvé. Quand tout sera confirmé avec une équipe, les gens sauront » a expliqué Cavani. «Pour le moment, je suis tranquille. Nous verrons. Je m’envole pour l’Europe aujourd’hui et on verra pour cette nouvelle étape dans ma vie »

La Lazio prête à tenter le coup pour Cavani ?