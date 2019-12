Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'Atlético est-il passé à l'action pour Cavani ? La réponse !

Publié le 30 décembre 2019 à 22h15 par A.C.

Edinson Cavani, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin prochain, serait une des grandes cibles de l'Atlético de Madrid.

C'est le gros dossier du moment concernant les départs au Paris Saint-Germain. Alors que son contrat se termine en juin prochain, Edinson Cavani souhaiterait aller au bout selon nos informations, afin de négocier avec le club de son choix cet été. Il y en a un qui a déjà fait un pas en avant. Depuis plusieurs semaines, en Espagne comme en France on évoque l’intérêt prononcé de l'Atlético de Madrid, où Diego Simeone serait un grand fan du joueur.

L'Atlético et le PSG discutent pour Cavani