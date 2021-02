Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Pochettino validée par un international français !

Publié le 16 février 2021 à 1h15 par D.M.

Joueur de Tottenham, Moussa Sissoko s’est prononcé sur l’arrivée de son ancien entraîneur au PSG en janvier dernier.

Libre depuis son départ de Tottenham en novembre 2019, Mauricio Pochettino a repris du service. En janvier dernier, l’entraîneur argentin a pris la succession de Thomas Tuchel au PSG. Un retour aux sources pour le technicien qui avait porté le maillot parisien en tant que joueur entre 2001 et 2003. Pochettino s’est engagé avec la formation de la capitale jusqu’en juin 2022 et dirigera le PSG ce mardi en huitième de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone.

« Il a eu une belle opportunité avec sa signature au PSG »