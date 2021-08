Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Messi validée par un ancien du projet QSI !

Publié le 14 août 2021 à 13h10 par D.M.

Joueur du PSG entre 2011 et 2013 et aujourd'hui au RC de Strasbourg, Kévin Gameiro s'est prononcé sur l'arrivée de Lionel Messi en Ligue 1.

Lionel Messi en Ligue 1, c’est devenu une réalité ! Le PSG est parvenu à mettre la main sur celui qui est considéré, par beaucoup, comme le plus grand joueur de l’histoire. Agé de 34 ans, l’attaquant argentin a signé un contrat de deux ans + une année en option, et devrait toucher un salaire de 25M€ comme l’a annoncé le 10Sport.com en exclusivité. Une arrivée saluée par Kévin Gameiro, ancien joueur du PSG et qui a rencontré Lionel Messi lors de son passage en Espagne.

« C’est une chance pour Paris et la Ligue 1 d’avoir Messi »