Mercato - PSG : L'arrivée de Conte est déjà validée !

Publié le 4 mai 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Alors qu'Antonio Conte ferait partie des pistes étudiées par le PSG pour la succession de Mauricio Pochettino, Vincent Duluc valide cette piste.

Bien qu'il assure vouloir rester au PSG, l'avenir de Mauricio Pochettino semble s'écrire loin du club de la capitale. En effet, le technicien argentin devrait être démis de ses fonctions et pour le remplacer, plusieurs noms circulent déjà à l'image de Thiago Motta, Joachim Löw, Zinedine Zidane ou encore Antonio Conte. Et le journaliste de L'EQUIPE , Vincent Duluc semble avoir une préférence pour le manager de Tottenham.

«Il s’adapte partout et a eu des résultats partout»