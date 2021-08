Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée d’Achraf Hakimi fait déjà l’unanimité en interne !

Publié le 21 août 2021 à 20h15 par La rédaction

Depuis son arrivée au PSG, Achraf Hakimi a mis tout le monde d’accord à la fois par ses performances mais aussi au sein du groupe parisien.

1 but et 1 passe décisive depuis le début du championnat. Ce ne sont pas les statistiques d’un joueur offensif mais bien celles d’un latéral droit. Achraf Hakimi impressionne tout le monde depuis son arrivée au PSG. Le Marocain qui s'est engagé avec le club parisien en provenance de l’Inter Milan pour 70M€ a démontré toutes ses qualités physiques et techniques lors des 3 premières journées de Ligue 1. Hakimi fait un bien fou à l’animation parisienne alors que le PSG avait rencontré de grandes difficultés à ce poste ces dernières saisons.

Il est très proche de Mbappé