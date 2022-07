Foot - Mercato - PSG

L'annonce fracassante du LOSC sur le transfert de Renato Sanches

Publié le 20 juillet à 15h10 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG veut boucler le transfert de Renato Sanches cet été et a déjà formulé une offre de 10M€. Présent en conférence de presse ce mercredi, Olivier Létang a fait un point sur la situation de son milieu de terrain portugais. Et à en croire le président du LOSC, Renato Sanches va changer de club cet été et rejoindre le PSG ou le Milan AC.

Malgré le transfert de Vitinha, le PSG de Luis Campos veut toujours renforcer son milieu de terrain cet été. Dans cette optique, le nouveau conseiller football parisien a coché le nom de Renato Sanches. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité depuis le 24 juin, le PSG a déjà formulé une offre de 10M€ pour tenter de faire plier le LOSC. Alors que l'avenir de Renato Sanches n'est pas encore scellé, Olivier Létang a fait une annonce tonitruante ce mercredi.

«Renato Sanches va partir»

Présent en conférence de presse pour la présentation de Mohamed Bayo, Olivier Létang a affirmé que Renato Sanches allait quitter le LOSC et que sa prochaine destination sera le PSG ou le LOSC. « Renato (Sanches) a deux très belles possibilités, deux très grands clubs. S’il est toujours chez nous, c’est qu’on n’a pas trouvé d’accord avec les clubs concernés », a lancé le président du LOSC, d'avant d'en rajouter une couche.

«Ce sera Paris ou Milan»