Mercato - PSG : L’agent de Cavani dévoile de nouveaux prétendants !

Publié le 2 avril 2020 à 18h45 par T.M.

Alors qu’Edinson Cavani arrive au terme de son contrat avec le PSG, plusieurs prétendants s’intéressent à l’Uruguayen. Et la liste vient de s’agrandir selon l’agent du Matador.

Où jouera Edinson Cavani la saison prochaine ? En fin de contrat, l’Uruguayen ne devrait pas prolonger avec le PSG et sera retrouvera ainsi libre cet été. Une énorme opportunité à saisir puisque le Matador coûtera alors 0€. Une énorme bataille se déroulerait donc en coulisse pour Cavani. Dernièrement, il était question d’un vif intérêt de Boca Juniors. Mais en Amérique du Sud, le joueur de Thomas Tuchel a d’autres prétendants.

Direction le Brésil ?