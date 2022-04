Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie est libre pour ce dossier XXL !

Publié le 10 avril 2022 à 20h15 par La rédaction mis à jour le 10 avril 2022 à 20h29

Alors que le Paris Saint-Germain cible Sergej Milinkovic-Savic, l’Inter et la Juventus auraient vu leur offre repoussée pour l’international serbe.

Le Paris Saint-Germain devrait se montrer actif sur le marché des milieux de terrain cet été. En effet, Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum pourraient faire leurs valises, tandis qu’Ander Herrera ou Danilo Pereira ne donnent pas totalement satisfaction. Désireux de recruter un nouveau patron à associer à Marco Verratti, le PSG cible Sergej Milinkovic-Savic. Le maitre à jouer de la Lazio a inscrit 9 buts et délivré 10 passes décisives en 41 matchs cette saison, faisant de lui le 2ème joueur le plus prolifique des Biancazzurri . Toutefois, si les bonnes performances de l’international serbe attire également les convoitises de l’Inter ou de la Juventus, les deux clubs italiens ne seraient pas en bonne position sur ce dossier.

Les offres de la Juventus et de l’Inter ont été refusées