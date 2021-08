Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité sur les déclarations fracassantes de Leonardo à Messi !

Alors que la presse espagnole a attribué une phrase choc à Leonardo pour convaincre Lionel Messi de venir au PSG, le directeur sportif parisien n’aurait en réalité jamais prononcé de tels mots.

« C'est une ville de fromage, de nourriture, d'art et de culture. Pour les sports, c'est plutôt le rugby. Le football vient après. Ici, si tu perds trois matchs, personne ne t'arrêtera dans la rue pour t’insulter ». Telle est la phrase attribuée à Leonardo par El País afin de convaincre Lionel Messi de venir au PSG. Outre un certain cliché, cette phrase a été interprétée par certains observateurs comme étant le signe que la direction du club de la capitale considérait que ses supporters sont quelque peu dociles. Cependant, il n’y aurait pas lieu de polémiquer sur le sujet…

Leonardo n’a jamais tenu un tel discours à Lionel Messi