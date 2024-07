Mercato - PSG : La vérité est dévoilée pour ce transfert à 60M€

Alexis Brunet

Cet été, Manuel Ugarte attire les convoitises. Le milieu de terrain serait pisté par Manchester United et l’Atlético de Madrid. En revanche, Arsenal ne serait pas intéressé à l’idée de recruter l’Uruguayen, qui a débarqué à Paris l’été dernier contre 60M€. De toutes façons, le PSG compte sur le joueur de 23 ans.

Pour une première saison au PSG, Manuel Ugarte n’a pas fait l’unanimité. Ce dernier a commencé très fort son aventure parisienne, avant de sérieusement baisser le pied par la suite. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale souhaiterait toutefois que le milieu de terrain reste à Paris, lui qui avait été acheté l'été dernier au Sporting Lisbonne, contre un chèque de 60M€.

Arsenal n’est pas intéressé par Ugarte

Selon nos informations exclusives, Manchester United et l’Atlético de Madrid seraient intéressés par Manuel Ugarte. En revanche, Arsenal ne serait pas sur la piste du joueur du PSG, comme l’a révélé Charles Watts pour CaughtOffside . « J'ai souri quand j'ai vu des informations disant que Manuel Ugarte avait été proposé à Arsenal. Cela aurait pu se produire, mais Arsenal n'a plus pour vocation de signer des joueurs non désirés parce qu'ils lui sont proposés par des clubs ou des agents. La politique de transfert d'Arsenal est désormais planifiée des mois à l'avance et il n'est pas question de signer quelqu'un juste pour le plaisir. »

