Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Erling Haaland…

Publié le 4 février 2022 à 23h45 par La rédaction

La nouvelle sortie médiatique du président du Barça Joan Laporta confirme la tendance de ces derniers jours autour du dossier Haaland. Décryptage.

Joan Laporta, le président du Barça, s’est de nouveau exprimé à propos du dossier Erling Haaland, qui est également courtisé par le PSG : « Haaland ? Je vous dirai qu'aujourd'hui nous sommes très occupés et excités par Auba, qu'il fasse ses débuts, qu'il marque des buts et nous étions à un gala (le Gran Gala de Mundo Deportivo) et je devais monter sur scène et j'ai envoyé un message à Mateu, et il m’a dit 'on dirait qu'on va le faire'. Nous sommes très fiers et tout le département travaille pour renforcer l'équipe et nous sommes sur la bonne voie. Aujourd'hui, nous sommes concentrés sur le présent immédiat, c'est important parce que nous avons eu une saison compliquée et ce que nous voulons avant tout, c'est essayer de nous battre pour le championnat et l'Europa League, les compétitions qui nous restent. Nous sommes concentrés sur ce point. Le conseil d'administration, les joueurs et le club, à l'exception du secrétariat technique, a pour mission d'étudier les possibilités d'intégrer des joueurs intéressants. J'essaie de vivre avec les réalités, bien que je sois un romantique ».

Barcelone prépare l’opinion…