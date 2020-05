Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Thiago Silva déjà assurée ?

Publié le 27 mai 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que le contrat de Thiago Silva prend fin le 30 juin prochain, Jérôme Rothen estime qu'il n'est pas nécessaire de conserver le Brésilien puisque le PSG possède déjà les joueurs pour le remplacer.

Le cas Thiago Silva va rapidement devoir être géré par Leonardo. En effet, le contrat du défenseur brésilien prend fin le 30 juin prochain, donc le temps presse. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le directeur sportif du PSG a entamé des discussions pour prolonger O Monstro . Un revirement de situation provoqué par la crise du Covid-19 qui pousse Leonardo à revoir ses plans. Toutefois, pour Jérôme Rothen, il n'y a pas d'intérêt à conserver Thiago Silva, puisque le PSG possède déjà les joueurs susceptibles de le remplacer.

«Thiago Silva il doit partir»