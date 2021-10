Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Mbappé plombée par... le Real Madrid ?

Publié le 30 octobre 2021 à 23h15 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG songerait à recruter Mohamed Salah. Toutefois, le Real Madrid pourrait jouer un très vilain tour au club de la capitale sur ce dossier.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé refuse de prolonger pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Dans cette optique, Leonardo se prépare déjà à la possibilité de voir son numéro 7 quitter Paris en 2022. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a donc placé les noms d'Erling Haaland, sa grande priorité, et de Robert Lewandowski en tête de liste pour la potentielle succession de Kylian Mbappé. Par ailleurs, le PSG aurait également coché le nom de Mohamed Salah pour combler le vide que pourrait laisser le crack français au Parc des Princes. Et pour l'attaquant de Liverpool, le club rouge et bleu aurait un adversaire redoutable.

Le Real Madrid n'a pas oublié Mohamed Salah