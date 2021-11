Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Pochettino dictée par Lionel Messi ?

Publié le 27 novembre 2021 à 13h30 par T.M.

Que ce soit avec le FC Barcelone ou avec l’Argentine, Lionel Messi s’est souvent vu reprocher son poids dans la décision de l’entraîneur. Pourrait-il alors en faire de même au PSG alors que Mauricio Pochettino est en grand danger ? Réponse.

Ce vendredi, pour l’ AFP , Leonardo a fait une énorme mise au point en réponse à toutes les rumeurs apparues ces derniers jours à propos de Mauricio Pochettino et de Zinedine Zidane. Ainsi, le directeur sportif du PSG a été clair, un départ de l’Argentin, pourtant annoncé à Manchester United, n’est pas d’actualité, tandis qu’il n’y a aucun contact d’entamé avec l’ancien entraîneur du Real Madrid. Cela a donc le mérite d’être clair. Pour autant, le feuilleton Pochettino serait loin d’être terminé et un départ pourrait finalement intervenir à la fin de la saison. Le PSG pourrait ouvrir la porte au natif de Murphy, tout en se mettant en quête d’un nouveau technicien. Si Leonardo prendra alors les choses en mains si tel était le cas, Lionel Messi pourrait-il également se mêler de ce dossier ? Quand il était au FC Barcelone ou bien avec la sélection d’Argentine, il était souvent annoncé que La Pulga jouait un rôle important concernant l’identité de son futur entraîneur. Messi pourrait-il alors avoir un rôle à jouer concernant la succession de Pochettino ?

« Non, Leo ne choisit pas ses managers »