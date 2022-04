Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Leonardo se complique !

Publié le 11 avril 2022 à 4h45 par T.M.

Alors que Leonardo pourrait ne pas rester au PSG, la succession du Brésilien serait plus compliquée que jamais pour le Qatar.

Cet été, le PSG pourrait connaitre une énorme révolution et ce à tous les étages. Alors que cela devrait bouger au sein de l’effectif parisien, dans l’organigramme, il devrait également y avoir des changements. Les regards se tournent notamment vers Leonardo. Revenu comme directeur sportif en 2019, le Brésilien fait de moins en moins l’unanimité à Paris et ses jours pourraient être comptés. Si tel était le cas, le PSG devra alors se trouver un nouveau directeur sportif.

C’est non pour Monchi !

Et pour ce qui est de la succession de Leonardo, un nom est dernièrement revenu, celui de Monchi. Ce dernier est l’actuel directeur sportif du FC Séville et il serait très apprécié du côté de Doha. Toutefois, Monchi ne devrait pas venir remplacer Leonardo au PSG. En effet, selon les derniers échos en provenance d’Espagne, un départ ne serait clairement pas à l’ordre du jour. Le dirigeant andalou n’aurait pas l’intention de s’en aller. Un coup dur pour le PSG.