Foot - Mercato - PSG

PSG : La stratégie du Qatar avec Mbappé est révélée

Publié le 15 septembre 2022 à 23h30 par Bernard Colas

Alors que le PSG avait annoncé un nouveau contrat de trois ans pour Kylian Mbappé lors de l'officialisation de sa prolongation, l’attaquant français aurait finalement resigné pour deux saisons, plus une en option. De quoi changer la donne, puisque le feuilleton Mbappé pourrait reprendre dès l’été prochain si le PSG ne veut pas prendre le risque de le voir partir libre en 2024. Aux yeux de Daniel Riolo, l’écurie parisienne a déjà rempli son objectif, quel que soit l’avenir du Bondynois.

Le 21 mai dernier, Nasser Al-Khelaïfi annonçait fièrement la prolongation de Kylian Mbappé sur la pelouse du Parc des Princes. À ses côtés, l’international français arborait un maillot du PSG floqué du nombre « 2025 ». Il y avait alors peu de doute à avoir concernant la durée du nouveau contrat de Kylian Mbappé, alors que le club de la capitale officialisait dans la foulée la prolongation de sa star pour trois saisons. Cependant, cela n’est pas aussi clair qu’annoncé. Selon L’Équipe , Mbappé aurait en réalité signé un nouveau bail de deux saisons. Une troisième année figure bien dans son contrat en option, mais celle-ci ne peut être activée que si le joueur l’accepte.

« C’était même pas une affaire du PSG, mais une affaire d’état pour le Qatar. Ils ont réussi leur coup »

Ainsi, le dossier Mbappé pourrait revenir sur la table des dirigeants dès l’été 2023, lorsque ces derniers devront convaincre leur joueur de lever cette option, ou bien le vendre au risque de le voir partir libre l’année suivante. Une issue qui n’effrayerait peut-être plus autant le Qatar à en croire Daniel Riolo, expliquant que l’état-major du PSG a déjà rempli son objectif en conservant Kylian Mbappé pour cette nouvelle saison. « Ce qui est important dans ce contrat, et ce qui était important dans la base de toutes les discussions, c’est que Nasser Al-Khelaïfi avait dit un jour : "il ne partira pas libre à la fin de ce contrat". Pour une affaire qu’il devait estimer être de la crédibilité, de la communication, il était en fixette absolue. Mbappé ne partira pas à l’été 2022, et ils ont tout fait, avec des promesses, des contrats, en contrôlant tout. Macron est même intervenu, l’idée c’était "je vais vous montrer que Mbappé va rester chez nous et il n’ira pas au Real Madrid." C’était même pas une affaire du PSG, mais une affaire d’état pour le Qatar. Ils ont réussi leur coup », confie le journaliste de RMC dans le podcast After Paris .

Mercato - PSG : Une grosse réponse tombe pour l’avenir de Kylian Mbappé https://t.co/DEH4SnTVq5 pic.twitter.com/kZK2PPdmD7 — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

« Ce qu’ils voulaient, c’est que le Mbappé de 2022/2023 joue au PSG »