Mercato - PSG : La stratégie de Mbappé pour son avenir est connue !

Publié le 21 avril 2022 à 0h15 par La rédaction

Selon la Cuatro, Kylian Mbappe ne devrait plus s’exprimer sur son avenir avant la fin de saison. Analyse.

D’après les informations du média espagnol la Cuatro , Kylian Mbappe devrait garder le silence jusqu’à la fin de saison. Son entourage lui aurait en effet conseillé de ne plus prendre la parole tant qu’il n’a pas pris sa décision, et ce afin de ne pas perturber la fin éventuelle de son aventure au PSG.

Mutisme logique

Que faut-il en penser ? S’il est tout à fait possible que son entourage lui ait conseillé de ne plus s’exprimer, le mutisme de Kylian Mbappe peut tout autant s’expliquer par le fait que l’attaquant tricolore n’a plus rien à dire. Depuis qu’il s’est exprimé sur le fait qu’il n’avait toujours rien tranché et qu’une prolongation restait possible, le joueur n’a plus rien à déclarer avant l’annonce de sa décision. Dans ces conditions, le fait qu’il ne parle pas de son avenir apparaît tout à fait logique.