Mercato - PSG : La situation se tend avec Xavi Simons !

Publié le 19 octobre 2021 à 20h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Xavi Simons (18 ans) doit se contenter des U19 depuis son arrivée au PSG. Une situation qui commencerait d'ailleurs à agacer le jeune néerlandais qui n'a toujours pas prolongé son contrat qui s'achève en juin prochain.

Considéré comme l'un des éléments les plus prometteurs de La Masia , Xavi Simons a finalement quitté le FC Barcelone durant l'été 2019 afin de s'engager avec le PSG. L'arrivée libre du milieu de terrain néerlandais a rapidement été saluée comme un très joli coup pour l'avenir. Toutefois, tout ne se passe pas comme prévu. Et pour cause, Xavi Simons a dû se contenter d'une petite minute en Ligue 1 contre Strasbourg en avril dernier, et de 12 minutes en Coupe de France face à Caen en février. Par conséquent, bien qu'il continue à donner le maximum avec les U19, Xavi Simons commence à s'impatienter alors que son contrat s'achève en juin prochain avec le PSG.

Prolongation au point mort, Xavi Simons réclame son départ

A tel point que selon le journaliste Adrian Sanchez lors de son passage sur Mas que Pelotas Radio , Xavi Simons aurait demandé à son agent, Mino Raiola, de sonder le FC Barcelone pour un retour en fin de saison. La raison serait d'ailleurs purement sportive puisque le Néerlandais espère obtenir plus de temps de jeu. De son côté, le PSG s'agacerait que les discussions soient au point mort concernant une prolongation de contrat comme l'explique RMC Sport . Par conséquent, Xavi Simons est pour le moment écarté du groupe professionnel et continue d'évoluer avec les U19 en attendant que la situation se débloque.

