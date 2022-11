Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La signature d’une grande star grâce à Galtier ?

Publié le 3 novembre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG met tout en œuvre pour boucler au plus vite la prolongation de contrat de Lionel Messi, Christophe Galtier pourrait avoir un rôle décisif dans ce dossier. L’entraîneur parisien aurait noué une très bonne relation avec l’attaquant argentin et pourrait faire pencher la balance en faveur du PSG.

C’est un fait, l’avenir de Lionel Messi (35 ans) au PSG fait déjà couler beaucoup d’encre. Le contrat de l’ancienne star du FC Barcelone arrivera à son terme en juin prochain, et à en croire les dernières tendances, Messi semble déjà disposé à envisager un avenir au Parc des Princes, mais rien ne sera bouclé avant la Coupe du Monde. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos a amorcé les négociations avec le clan Messi depuis plusieurs semaines, mais Christophe Galtier pourrait également avoir un impact sur ce dossier majeur du PSG.

PSG : Le clan Messi annonce la couleur pour la Coupe du Monde https://t.co/2MLHbwsStJ pic.twitter.com/1DdTo3OhcU — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

Galtier très proche de Messi ?

En effet, il semblerait que l’entraîneur du PSG et Lionel Messi aient noué un lien très forte depuis le début de leur collaboration l’été dernier comme l’indique L’EQUIPE dans ses colonnes du jour : « La relation entre les deux hommes est assez facile pour l'instant. Christophe n'est pas quelqu'un qui va aller parler à Messi toutes les cinq minutes. Il va simplement prendre la température sur des sujets importants et, surtout, il veut lui faire comprendre que lui peut venir le voir quand il veut sur n'importe quel sujet. Le coach fait très attention au bonheur des joueurs depuis qu'il est arrivé et avec Messi, sans même se parler, il arrive à savoir s'il est d'accord ou non avec une décision », indique une source proche du PSG.

Un facteur qui peut jouer

Par ailleurs, selon le quotidien sportif, Christophe Galtier aurait été agréablement surpris par le tempérament affiché en interne par Messi, qu’il pensait au départ assez froid et distant. Et leur relation pourrait donc logiquement avoir un impact sur la décision finale de Lionel Messi au moment où il faudra trancher pour son avenir au PSG..