Mercato - PSG : La réponse tombe pour ce chouchou de Luis Enrique à l'OM

Le mercato estival refermera ses portes le 30 août prochain en France, ce qui laisse encore quelques jours au PSG pour apporter des retouches à l'effectif de Luis Enrique. Peut-on s'attendre à des recrues de la part du club de la capitale ? Et si le PSG tentait un coup du côté de l'OM avec un certain Azzedine Ounahi ?

En parallèle d'amener de nouveaux joueurs, l'OM espère dégraisser le groupe de Roberto De Zerbi en faisant partir les indésirables. Un groupe dont ferait notamment partie Azzedine Ounahi. Le milieu de terrain marocain n'entre plus dans les plans du club phocéen. En conséquent, Ounahi est amené à se trouver un point de chute pour rebondir loin de l'OM.

« D'où sort ce gars ? »

L'avenir d'Azzedine Ounahi pourrait-il s'écrire au PSG ? Entraîneur du club de la capitale, Luis Enrique avait publiquement déclaré sa flamme au Marocain en marge de la dernière Coupe du monde : « J’ai été agréablement surpris par le numéro 8. Je ne me rappelle plus de son nom, j’en suis désolé. Mon Dieu, d’où sort ce gars ? Il joue vraiment bien ! ». De plus, l'été dernier, il avait également été révélé que Luis Enrique avait tenté de faire venir Ounahi au PSG. En vain.

Le PSG pas intéressé par Ounahi

Connaissant cet intérêt de Luis Enrique et le fait qu'Azzedine Ounahi soitpoussé vers la sortie à l'OM, une arrivée au PSG cet été serait-elle envisageable ? La question a été posée à Abdellah Boulma. Et sur X, ce dernier a fait savoir que le Marocain n'était pas suivi par le PSG lors de ce mercato.