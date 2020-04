Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La recrue idéale de l’été pourrait être...

Publié le 20 avril 2020 à 5h15 par T.M.

En coulisse, Leonardo préparerait le mercato estival du PSG. Et pour le directeur sportif, un profil semble particulièrement retenir son attention.

L’actuelle crise causée par le coronavirus va avoir un énorme impact sur le marché des transferts. Avec les caisses vides, les opérations XXL pourraient être rares. Cela n’empêche pas Leonardo de rêver pour le futur effectif du PSG où les besoins seraient clairement établis. En effet, le Brésilien aurait coché 3 postes en priorité à renforcer cet été. Ainsi, recruter un arrière droit, un arrière gauche et un milieu de terrain apparaitrait comme vital pour Leonardo. Et c’est sur ce dernier poste que les efforts pourraient être concentrés...

Le rêve Milinkovic-Savic ?

Malgré les recrutements d’Ander Herrera et Idrissa Gueye, qui sont venus épauler Marco Verratti dans l’entrejeu, le PSG manque clairement de taille et d’impact physique dans ce secteur. Un problème que Leonardo aurait clairement l’intention de résoudre cet été avec un nouveau milieu de terrain de grande taille. Un profil auquel correspond parfaitement Sergej Milinkovic-Savic. Depuis plusieurs mois, le directeur sportif du PSG rêve du joueur de la Lazio. Le recruter pourrait donc apporter un véritable plus au groupe parisien. Mais il faudra avant tout trouver un accord avec les Romains et cela ne sera pas donné. Un montant supérieur à 100M€ est évoqué pour le transfert de Milinkovic-Savic, une somme qui pourrait être rédhibitoire.