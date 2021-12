Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réalité du dossier Haaland est révélée !

Publié le 24 décembre 2021 à 1h30 par La rédaction

Le président de la Liga, Javier Tebas, a répondu aux questions autour du deal Haaland-Barcelone. Analyse.

Interrogé à l’occasion du 4ème Gala des Valeurs du sport sur l’opération Haaland au FC Barcelone, le président de la Liga Javier Tebas a répondu : « Laporta sait ce qu'il doit faire et que la situation est compliquée. Je lui ai déjà donné mes recommandations. Il sait qu'il a beaucoup de travail devant lui et qu'il doit y avoir des départs et aussi des arrivées. Ce n'est pas facile pour le FC Barcelone. Le problème, c’est que la masse salariale du FC Barcelone est beaucoup trop élevée en raison, surtout, des pertes de l'exercice précédent - 487 millions d'euros. Cela le pénalise beaucoup en ce qui concerne la masse salariale car, dans cette situation, elle doit travailler selon la règle du 1/4. Le Barça doit sortir de la règle du 1/4 pour boucler une signature aussi importante que celle d’Haaland. Nous savons tous ce qu’il demande en salaire et ce que le Borussia Dortmund demande. Ce n'est pas dans les possibilités du FC Barcelone avec la règle du 1/4 . »

Confirmation claire