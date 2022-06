Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réaction de Neymar à la bombe de la presse espagnole pour son transfert

Publié le 29 juin 2022 à 17h10 par Thomas Bourseau

La collaboration entre Neymar et le PSG est-elle sur le point de toucher à sa fin ? C’est en effet la tendance qui circule dans la presse ces derniers temps et qu’El Pais a confirmé en affirmant que le président Nasser Al-Khelaïfi aurait scellé l’avenir du Brésilien auprès de son père. Que ce soit Neymar Pai ou la star auriverde en personne, les deux hommes auraient démenti.

Cela fait à présent plusieurs jours que l’avenir de Neymar semble s’écrie loin du PSG. Et ce, bien que le numéro 10 du Paris Saint-Germain ait fait part de sa volonté de poursuivre son aventure au sein du club de la capitale en interview ces dernières semaines. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi a milité pour la fin des strass et paillettes au PSG lors d’une entrevue pour Le Parisien le 21 juin dernier.

El Pais a annoncé qu’Al-Khelaïfi aurait fait part au clan Neymar que l’histoire était terminée

Et le président du PSG aurait joint la parole aux actes en coulisse. C’est en effet l’énorme information que la presse espagnole a communiqué dans la journée de mardi. Selon El Pais, Nasser Al-Khelaïfi, par le biais d’un intermédiaire, aurait fait part au père de Neymar que la place de son fils n’était plus au PSG et que le club parisien s’activait déjà afin de lui trouver un point de chute. Mais qu’en est-il vraiment ?

MUITA CALMA! ✋O Santos acredita que, se Ney sair mesmo do PSG, seu destino será outro clube da Europa, mas que não pode deixar de sonhar.Vem ver os detalhes na matéria do @lucas_musetti e do @Marcelo_Hazan 👇https://t.co/decoMtzTNU — UOL Esporte (@UOLEsporte) June 29, 2022

Neymar Pai et l’attaquant du PSG démentent une communication d’Al-Khelaïfi pour son transfert