Mercato - PSG : La prochaine destination de N'Golo Kanté déjà connue ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, N'Golo Kanté ne devrait pas prolonger avec son club. Conscients de la situation, le PSG et le FC Barcelone seraient à la lutte pour boucler son transfert en 2023. Et à en croire la presse espagnole, le Barça serait d'ores et déjà assuré de recruter N'Golo Kanté s'il passe à l'offensive.

Arrivé à Chelsea à l'été 2016, N'Golo Kanté vivrait sa toute dernière saison chez les Blues . En fin de contrat le 30 juin, l'international français ne devrait pas prolonger son séjour à Londres d'après SPORT . En effet, la direction de Chelsea aurait d'ores et déjà décidé de laisser filer N'Golo Kanté librement et gratuitement à l'été 2023.

Le Barça attend le grand retour de N'Golo Kanté pour trancher

En embuscade, le PSG et le FC Barcelone seraient à la lutte pour boucler le transfert de N'Golo Kanté. A en croire SPORT , le Barça de Xavi aurait lancé les hostilités sur ce dossier et pourrait trouver un accord avec l'entourage du joueur dès le mois de janvier. De son côté, le PSG aurait tâté le terrain dernièrement, et ce, pour que N'Golo Kanté revoit à la hausse ses revendications. Mais malheureusement pour Luis Campos, il devrait perdre son duel face à Joan Laporta sur ce dossier.

Le Barça va boucler le transfert de N'Golo Kanté s'il passe à l'assaut