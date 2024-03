Mercato - PSG : La presse italienne dénonce un mensonge !

Axel Cornic

Avec le possible départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est au centre de toutes les spéculations mercato. Ainsi, l’agent de Khvicha Kvaratskhelia a récemment annoncé avoir été approché par le club parisien, ainsi que par d’autres grandes écuries européennes. Mais de l’autre côté des Alpes on semble avoir une autre version de l’histoire...

Tout le monde veut savoir qui pourra remplacer Kylian Mbappé la saison prochaine. Son départ n’est pas encore acté, mais le PSG semble déjà vouloir se préparer au pire avec les recherches pour lui trouver un successeur qui auraient déjà débuté. Et les Parisiens semblent tout particulièrement pencher vers la Serie A !

PSG : Le Qatar impose deux transferts à Luis Enrique, ça tourne mal https://t.co/r8ejPKzzTv pic.twitter.com/5Z4ahGkQCz — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

« Est-ce que c’est vrai qu’il y a des offres de Barcelone et du PSG ? Bien sûr »

Ces dernières semaines, le PSG a en effet été lié aux plus grandes stars du championnat italien, de Lautaro Martinez à Rafael Leão, en passant par Victor Osimhen. Ce dernier ne serait d’ailleurs pas le seul joueur du Napoli à avoir tapé dans l’œil de Luis Campos, à en croire l’agent de Khvicha Kvaratskhelia. « Est-ce que c’est vrai qu’il y a des offres de Barcelone et du PSG ? Bien sûr, il existe des offres pour lui de la part des meilleurs clubs européens, après tout, comment cela pourrait-il ne pas être le cas ? En mai tout sera plus clair » avait déclaré Mamuka Jugeli, à a toute fin du mois de février.

L’agent de Kvaratskhelia aurait menti